فتح باب التسجيل للمشاركة في «نصف ماراثون رأس الخيمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اليوم عن موعد انطلاق النسخة الخامسة عشرة من «نصف ماراثون رأس الخيمة» وذلك يوم الجمعة الموافق 19 فبراير 2021. ويشتهر هذا السباق بكونه أسرع نصف ماراثون في العالم، حيث يستقطب العدائيين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم باستمرار.

وسيتم فتح باب التسجيل في نسخة 2021، التي تنظمها شركة آر سي إس سبورتس آند إيفنتس (RCS Sports and Events)، في أكتوبر 2020. هذا وقد نجح السباق في إثبات شعبيته الواسعة على المستويين العالمي والإقليمي، مع تجاوز عدد المشاركين في نسخته السابقة، والتي انعقدت في جزيرة المرجان في بداية العام الجاري، 5 آلاف مشارك.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «تزامناً مع الأداء القوي لقطاعي السياحة والضيافة في إمارة رأس الخيمة، يسعدنا الإعلان عن عودة «نصف ماراثون رأس الخيمة» إلى الإمارة في 19 فبراير 2021. ونتطلع قدماً إلى استقبال العدائيين المحترفين، والعائلات وعشاق الرياضة من خارج الدولة للانضمام إلى هذه الفعالية التي نثق أنها ستكون مميزة بكل المقاييس».

وقال إنريكو فيلي، الرئيس التنفيذي لشركة آر سي إس سبورتس آند إيفنتس: «نفتخر بالدعم الذي تقدمه هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لتنظيم النسخة الخامسة عشرة من نصف ماراثون رأس الخيمة في جزيرة المرجان. لقد شهدنا نتائج رائعة في سباق 2020، حيث حطمت أبابل ياشانيه من إثيوبيا الرقم القياسي العالمي للسيدات بمقدار 20 ثانية. تم التصديق على هذه النتيجة مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ونتطلع إلى استضافة مجموعة جديدة من العدائيين المحترفين في نسخة 2021 والتي ستضمن بقاء هذا الحدث أسرع نصف ماراثون في العالم».

وتسير الاستعدادات لتنظيم السباق على قدم وساق، مع مراعاة تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المشاركين والضيوف بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية والتوجيهات الاتحادية الوطنية.