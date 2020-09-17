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الإمارات يواجه عجمان ودياً

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يواجه عجمان ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: «علي البيتي»
يستضيف فريق الإمارات عجمان في الساعة 5:45 من مساء الخميس بملعبه في رأس الخيمة، في تجربة ودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.
ومن جهة أخرى، اقترب الإمارات من التعاقد مع متوسط دفاع دولي سابق يلعب لأحد أندية أبوظبي على سبيل الإعارة، وينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، وسيغلق الأخضر ملف التعاقدات بعد هذه الصفقة حيث تعاقد مع ستة لاعبين هم فراس الخطيبي وعبدالله مال الله ومحمود قاسم وحسن أمين، إلى جانب سبيل غازي ومحمد جمال اللذين تعاقد معهما النادي بعد انتهاء إعارتهما من حتا، كما جدد الإمارات عقود علي صقر وخالد خميس وخالد عمبر وعبدالله موسى والثنائي الأجنبي تومي وكوستا، بالإضافة إلى تجديد عقد المدرب جوكيكا.

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