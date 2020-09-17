فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يفتح في الثانية عشرة ظهر الخميس باب الترشح لانتخابات تشكيل مجلس إدارة اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس للدورة المقبلة 2020-2024، التي ستجري يوم 21 من أكتوبر المقبل، على أن يغلق في الثانية عشرة من ظهر يوم 27 من سبتمبر الحالي.

وبحسب البرنامج الزمني، ستعلن لجنة الانتخابات برئاسة محمد العامري القائمة المبدئية للمرشحين يوم 7 أكتوبر المقبل، وفي اليوم التالي يتم فتح باب الطعون لمدة 4 أيام ويغلق يوم 12 أكتوبر، ثم تصدر لجنة الطعون قرارها يوم 15 أكتوبر، ثم تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 منه، فيما تنعقد الجمعية العمومية الانتخابية يوم 21 من أكتوبر المقبل للاقتراع.

وسيفتح باب الطعون على نتائج الانتخابات في الثانية عشرة من ظهر يوم 22 أكتوبر، ويغلق يوم 26 أكتوبر في نفس التوقيت، وتصدر القرارات بشأن الطعون يوم 28 أكتوبر، قبل اعتماد النتائج النهائية وإعلانها يوم 29 من أكتوبر.

يذكر أن الدكتور أحمد سعد الشريف مرشح نادي الوصل، وعادل المرزوقي مرشح نادي الجزيرة، كانا أعلنا قي وقت سابق نيتهما الترشح للمنافسة على منصب الرئيس، بانتظار ترشحهما بشكل رسمي، ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تنافساً مثيراً على أربعة مقاعد للعضوية علاوة على المقعد النسائي، على أن يكمل الرئيس الفائز في الانتخابات نصاب المجلس بتعيين العضو السابع حسب لائحة الانتخابات التي اعتمدتها الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها الأخير.