التعاون يتعاقد مع الخديم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تعاقد نادي التعاون مع اللاعب فيصل الخديم حتى نهاية الموسم، ويعد الخديم من اللاعبين أصحاب الخبرة في دوري الأولى، حيث لعب لدبا الفجيرة قبل أن يخوض تجربة مع بني ياس ثم العودة للنواخذة من جديد، وينتظر أن يتعاقد التعاون مع مدافع قبل إغلاق الميركاتو.

من جهة أخرى، يخوض الفريق تجربة ودية أمام العربي الجمعة في نطاق تحضيراته للدوري والكأس.

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