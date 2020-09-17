شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا 21» تكشف تصنيف نجوم المستديرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت لعبة «فيفا 21» التي تطرح 6 أكتوبر المقبل، عن هوية أسرع ثلاثة لاعبين في العالم هم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وأداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي (بمعدل سرعة 96) وفينيسيوس نجم ريال مدريد (95).

وتصدر البلجيكي كيفن دي بروين مايسترو مانشستر سيتي لائحة أفضل الممررين (93) يليه الألماني توني كروس نجم ريال مدريد (91) وحل في المركز الثالث الدنماركي كريستيان أريكسن نجم انتر ميلان (88).

وفي الركلات الحرة تصدر داني باريخو نجم فالنسيا الإسباني يليه نجم الهلال السعودي سيباستيان جيوفنكو ثم جيمس وارد براوس نجم ساوثمبتون في المركز الثالث.

وكانت اللعبة كشفت عن تصدر نجم برشلونة ليونيل ميسي لائحة الأعلى تصنيفاً (93 أقل بدرجة من العام الماضي ) يليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (92).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «فيفا 21» تكشف تصنيف نجوم المستديرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.