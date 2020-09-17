رابطة الدوري الإسباني تكشف تفاصيل مهرجان «إكسترا فاغانزا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة فندق «ديوكس ذا بالم» التابع لمجموعة «رويال هايدواي» وجزء من مجموعة فنادق بارسيلو الإسبانية، مؤتمراً صحفياً؛ للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان «إكسترا فاغانزا» بالشراكة مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» والذي جرى للمرة الأولى في الإمارات في سبتمبر الجاري.

حضر المؤتمر مندوب «لا ليغا» في الإمارات، دانيال باريجا كاباليرو، ومدير عام فندق «ديوكس ذا بالم» خوان كارلوس رينا كوماس، وأربعة من أشهر طهاة ميشلان في إسبانيا - الشيف لويس فرنانديز، والشيف فرناندو ديل سيرو، والشيف اجير اوريجين، والشيف ديفيد مونتيرو ومجموعة من الصحفيين.

وأقيم الحدث العالمي السنوي من تنظيم فيران أدريا، رئيس الطهاة السابق في مطعم إلبولي الإسباني الحائز ثلاث نجوم ميشلان والمعروف باسم «الشيف الأكثر تأثيراً حول العالم». تم تصميم المهرجان لمشاركة فن وأسرار المطبخ الإسباني في جميع أنحاء العالم وينظم في 55 دولة.