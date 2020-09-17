علي وهاب مدرباً لبابل العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت الهيئة الإدارية لنادي بابل الرياضي العراقي تسمية علي وهاب مدرباً لفريقها الكروي الاول في مباريات الدرجة الأولى للموسم المقبل.

وذكر رئيس النادي حيدر الملا في مؤتمر صحفي، أن الإدارة اتفقت على اختيار المدرب علي وهاب لقيادة فريقها الكروي الأول للموسم المقبل وذلك لمكانته المميزة بين المدربين العراقيين.

في حين أكد المدرب علي وهاب شكره لإدارة بابل، متمنياً أن تسهم جهوده في إعداد الفريق بصورة جيدة لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

وشهد المؤتمر الصحفي حفل تأبين لنجم الكرة العراقية الراحل ناظم شاكر.

يذكر أن علي وهاب يعد من المدربين الجيدين في الكرة العراقية وسبق له قيادة العديد من فرق الدوري العراقي الممتاز خلال المواسم الماضية، وهو من المدربين الذين يعملون بهدوء تام بعيداً عن الإثارة وتضخيم الأمور.