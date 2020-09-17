شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 16 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 16 / 9 / 2020 العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها خوض الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليوم تحت اشراف الجهاز الفني المؤقت بقيادة طارق يحيى عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون أمس.

مران الزمالك.. تأهيل ساسى.. إيقاف للتصحيح وفقرة للحراس

خضع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لفقرة تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق وجاء ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة أسفل الظهر خلال مواجهة الفريق أمام نظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتى أبعدته عن الفريق فى الفترة الأخيرة.

كارتيرون يوقع رسميا للتعاون السعودى لمدة موسمين

وقع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك علي عقود توليه تدريب التعاون السعودى لمدة موسمين مقبلين عقب فسخ تعاقده مع الزمالك أمس.

ودخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .

أمير عبد العزيز يرحل عن جهاز الزمالك المؤقت ويشكر مرتضى منصور

رحل أمير عبد العزيز، المدرب العام للزمالك، عن الجهاز المؤقت للفريق بقيادة طارق يحيى، الذى قاد تدريبات الفريق اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة أسوان فى الدورى، عقب رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون وأكد أمير عبد العزيز لليوم السابع، إنه يتقدم بالشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على الثقة الكبيرة التى يمنحها لأبناء النادى.

شوبير : استبعاد فيريرا وتاكيس وجاريدو من ترشيحات الزمالك

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نشر الإعلامي احمد شوبير عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تدوينة يؤكد فيها استبعاد الثلاثي البرتغالي فيريرا واليوناني تاكيس جونياس والاسباني جاريدو من ترشيحات المدربين في الزمالك لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والذي فسخ تعاقده مع الأبيض امس عقب سداد الشرط الجزائى والبالغ 250 ألف دولار قيمة راتب شهرين.

طارق يحيى يعقد جلسة "تعاهد" مع لاعبى الزمالك واجتماع مع بن شرقى

عقد طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ملعب النادى، وشهدت الجلسة حالة من الود بين الجهاز الفني للفريق واللاعبين، حيث تعاهد الجميع على العمل من أجل إسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة

الزمالك يخضع لتحليل رابيد تيست قبل أول مران تحت قيادة إيدر

خضع لاعبو الزمالك، إلى تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض المقرر إقامتها على ملعب النادى، تحت قيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق، وذلك استعداداً لمواجهة أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل

باتشيكو وديسابر يدخلان دائرة ترشيح تدريب الزمالك خلفا لكارتيرون

دخل البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك، والفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز، دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسى كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الفريق أمس بعد دفع الشرط الجزائى.

الزمالك يكلف بديل طارق يحيى بالإشراف على قطاع الناشئين لحين عودته

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين فى الفترة الحالية لأحد أبناء النادى لحين عودة طارق يحيى لمنصبه، بعدما تم تعيين الأخير مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد رحيل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق وفسخه لتعاقده مع النادى.