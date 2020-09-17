شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 16/9/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز 7 اخبار رياضية حدثت اليوم الأربعاء والتي يعد أبرز اخبارها توقيع الفرنسي كارتيرون للتعاون السعودي بعد فسخ عقده مع الزمالك، ووضع المغربي أيوي الكعبي شرطاً قبل التوقيع للأهلي.

خالد جلال يعتذر عن استكمال مهمة قيادة نادى مصر

اعتذر خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر، عن استكمال مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة الجارية، حيث تقدم باعتذار رسمى إلى إدارة النادى، متمنيا التوفيق للفريق خلال المرحلة المقبلة، فى ظل العلاقة الجيدة التى تربطه بإدارة نادى مصر، وفضل خالد جلال عدم استكمال مهمة قيادة الفريق والرحيل بصورة ودية خلال الفترة الحالية.

وتعرض نادى مصر للخسارة من نادى مصرالمقاصة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز أهداف المباراة عمرو مرعى فى الدقيقة 16 وشمس بيكلى فى الدقيقة 92، وصلاح ريكو فى الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

أيوب الكعبى يربط التوقيع للأهلى بشرط وحيد

ربط النجم المغربى أيوب الكعبى التوقيع للأهلى بداية من الموسم المقبل بشرط وحيد بعد دخول الإدارة الحمراء وبالتحديد أمير توفيق مدير التعاقدات فى مفاوضات معه، بل وعقد الثنائى جلسة بالفيديو فى وجود وكيل اللاعب شهدت التحدث فى كل التفاصيل.

الأهلى يسافر للمغرب بطائرة خاصة لمواجهة الوداد فى دورى الأبطال

استقر مسئولو النادى الأهلى على سفر فريق الكرة للمغرب لمواجهة الوداد المغربي في بطولة أفريقيا بطائرة خاصة، ويحاول مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب حسم جميع الإجراءات والأمور المُتعلقة بمسألة سفر الفريق عبر طائرة خاصة بدلاً من مشقة السفر عبر خطوط الطيران فى ظل الإجراءات الاحترازية التى مازالت تفرض نفسها على رحلات الطيران حول العالم جراء فيروس "كورونا"، ويرغب مجلس الأهلى فى توفير كل سبُل الراحة للفريق خلال رحلة المغرب المهمة التى سيخوض فيها الفريق مباراة قوية أمام الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 أكتوبر المقبل.

شريف إكرامى ينتهى من تصوير إعلان انتقاله لبيراميدز

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انتهى شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى السابق، من تصوير برومو الإعلان التشويقى لانتقاله لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم الجديد، حيث صور الحارس الإعلان على خطى رمضان صبحى جناح الفريق الجديد المنضم من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، حيث ترغب إدارة الفريق السماوى فى الإعلان عن صفقة إكرامى بعقد مؤتمر صحفى يليق باسم النادى واللاعب مثلما حدث مع رمضان.

وكان عمرو بسيونى مدير التعاقدات ببيراميدز أكد إنهاء النادى اتفاقه مع شريف إكرامى لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد أن أنهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بشكل رسمى، وأصبح حرًا من حقه التوقيع لأى فريق آخر.

كارتيرون يوقع رسميا للتعاون السعودى لمدة موسمين

وقع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك علي عقود توليه تدريب التعاون السعودى لمدة موسمين مقبلين عقب فسخ تعاقده مع الزمالك أمس.

ودخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .

رضا عبدالعال يقود تدريبات طنطا استعدادا لمواجهة نادي مصر بالدوري

قاد رضا عبدالعال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تدريبات الفريق اليوم إستعدادا لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، و تواجد رضا عبدالعال في تدريبات الفريق وحرص علي مشاهدة اللاعبين والاجتماع بهم قبل قيادتهم فنيا خلال الفترة المقبلة، وبدء المران الأول تحت قيادته.

حسين الشحات يظهر في مران الأهلي ..ومران استشفائي للأساسيين

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع حسين الشحات، لاعب وسط الفريق، قبل بداية المران، واجتمع فايلر بالشحات في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للاطمئنان على حالته وبرنامجه التأهيلي ومدى جاهزيته، وخاض حسين الشحات ومحمد محمود، لاعبا الفريق جانبًا من التدريبات البدنية الجماعية مع بداية المران المسائي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وانضم الثنائي إلى تدريبات الفريق البدنية، تحت إشراف توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق.