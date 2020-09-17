شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز الفنى لرضا عبد العال فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر رضا عبد العال المدير الفنى لطنطا على جهازه المعاون الذى سيقود به أبناء السيد البدوى فى باقى مباريات الدورى الممتاز فى إطار رغبته فى انتشال الفريق من المركز الأخير بجدول الترتيب واستمراره بالمسابقة بالرغم من صعوبة المهمة ، ومن المقرر أن يعاون رضا عبد العال كل من محمود السقا كمدرب عام وأشرف خميس مدرب وإكرامى صابر مدرب مساعد وجمال بشير مدير إدارى ومحمود شفيق مدربا لحراس المرمى وأسامة ليلة مساعد لمدرب الحراس وخالد عبد السلام إدارى ومحمد العنانى لشئون اللاعبين والدكتور مجدى وكوك رئيس الجهاز الطبى والدكتور أحمد موسى وأكرم مجدى كعلاج طبيعى وتأهيل .
وقاد رضا عبد العال تدريبات طنطا اليوم استعدادا لمواجهة نادى مصر فى الجولة الثامنة والعشرين للدورى يوم السبت المقبل .
ويرى أيمن المزين المدير الفنى السابق لطنطا أن أبناء السيد البدوى حجزوا تذكرة الهبوط للقسم الثانى حتى لو فازوا فى المباراة المقبلة أمام نادى مصر، وقال المزين فى مداخلة هاتفية مع النجم حازم إمام عبر أون سبورت إف إم :" كورونا لعب دور كبير فى تراجع نتائج طنطا وكذلك التفريط فى نقاط مباريات كثيرة مثل مباراتى الزمالك والمصرى البورسعيدى فضلا عن التغييرات الفنية التى تعاقبت على إدارة الفريق".
وتابع أيمن المزين "قررت الرحيل عن طنطا لأنى وجدت نفسى أحارب بمفردى، لا أجد مساندة أو دعم من رئيس النادى أو أعضاء مجلس الإدارة، وجدت اللاعبين يخوضون المباريات بدون روح أو حمية، الروح تظهر خمسة دقائق فى بداية المباراة وتختفى ونبدأ فى تلقى الهزائم، رحلت فى المرة الأولى بعد خلاف مع فايز عريبى رئيس النادى وعلى إثره قرر إقالتى وعندما عدت توقعت أن يكون هناك تغيير فلم أجد شيئاً".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الجهاز الفنى لرضا عبد العال فى طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.