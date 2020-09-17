شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اللجنة الخماسية يطمئن على استعدادات منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اجتمع الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،والمشرف على منتخب الشباب، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة ربيع ياسين، للاطمئنان على تحضيرات المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في تونس خلال نوفمبر المقبل، وتم الاجتماع على هامش المباراة الودية بين منتخب الشباب مع نادي حلوان بالملعب الفرعي باستاد القاهرة.

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ونقل نائب رئيس اللجنة الخماسية شكر اللجنة للجهاز الفني لمنتخب الشباب على جهودهم التي بذلوها مع الفريق في ظل ظروف تفشي فيروس "كورونا"، ومساهمتهم في وجود العديد من اللاعبين الذين يشاركون مع أنديتهم في الدوري الممتاز مثل أسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحسام أشرف في الزمالك، وإيراهيم عادل مع بيراميدز، وعربي بدر مع الأهلي، ومحمد شحاتة مع طلائع الجيش، وزياد كمال مع إنبي، وزياد فرج مع المصري وغيرهم من اللاعبين المتميزين.

ووعد الدكتور جمال محمد علي بالتدخل لدى أندية الدوري الممتاز للسماح للاعبيها بالاشتراك في المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب المقرر انطلاقه الجمعة المقبل.