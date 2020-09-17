شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى يتقدم لبيراميدز أمام وادى دجلة بـ"هدف" على الطائر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك وادى دجلة، بكرة من ضربة رأس على الطائر، فى الدقيقة 60 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، عمرو صالح، أحمد رمضان بيكهام

فى الوسط: محمد هلال، أحمد سعيد، محمد رضا

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فى الهجوم: رجب عمران، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمد حمدي - عبد الله بكري

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد فاروق - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي