شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يكثف الجرعات التدريبية للاعبين الناشئين بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى جرعات تدريبية مكثفة للاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق الأول بالنادى وتم الإستعانة بهم فى المباريات الأخيرة بالدورى وتحديدا منذ قدوم المدير الفنى على رأس القيادة الفنية للفريق وعلى رأسهم عبد الرحمن زين الذى تم الإستعانة به فى مركز المدافع فى لقاء بيراميدز بجانب إسلام أبو سليمة وظهر بشكل جيد بالإضافة لمهاجم فريق الشباب زياد فرج والذى يعتبره البعض أنه سيكون أحد المهاجمين الكبار بالدورى .

ويلتقى المصرى البورسعيدى مع طلائع الجيش غدا الخميس فى إطار مباريات الجولة السابعغة والعشرون فى لقاء صعب للطرفين حيث يحتل الفريق الساحلى المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين ، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة .

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فى سياق متصل وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم النادى المصرى البورسعيدى بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيه وذلك للصرف على الأنشطة المختلفة وسداد التزاماته لدى الغير، والمساهمة فى دعم الاستقرار المالى والإدارى بالنادى ودعم الالتزامات المالية المختلفة لدى النادى.