شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفوز علي حلوان بخماسية استعدادا لتصفيات امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين الفوز بخماسية علي فريق حلوان في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا بتنزانيا ٢٠٢١، واجتمع مسؤولو اللجنة الخماسية مع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، ومعاونيه، للاطمئنان على تحضيرات المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في تونس خلال نوفمبر المقبل،وتم الاجتماع عقب المباراة الودية التي جمعت منتخب الشباب مع نادي حلوان بالملعب الفرعي باستاد القاهرة، وحضرت الدكتورة سحر عبد الحق الشوط الثاني منها

ونقل مسؤولو اللجنة الخماسية شكر اللجنة للجهاز الفني لمنتخب الشباب على جهودهم التي بذلوها مع الفريق في ظل ظروف تفشي فيروس "كورونا"، ومساهمتهم في وجود العديد من اللاعبين الذين يشاركون مع أنديتهم في الدوري الممتاز مثل أسامة فيصل وحسام عبد المجيد وحسام أشرف في الزمالك، وإيراهيم عادل مع بيراميدز، وعربي بدر مع الأهلي، ومحمد شحاتة مع طلائع الجيش، وزياد كمال مع إنبي، وزياد فرج مع المصري وغيرهم من اللاعبين المتميزين.

ووعد مسئولو اللجنة الخماسية بالتدخل لدى أندية الدوري الممتاز للسماح للاعبيها بالاشتراك في المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب المقرر انطلاقه الجمعة المقبل.