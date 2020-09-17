شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور تعليقاً على توقيع كارتيرون : "ليه كده يا تعاون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على توقيع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، لنادى التعاون السعودى، وقال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "كان عندى حب استطلاع أعرف مين النادى الى مضى ليه كارتيرون وبكام، وكيله بلغه إمبارح أنه عنده عرض من التعاون وقاله هتاخد 3 شهور مقدما + الشرط الجزائى مع الزمالك يعنى هياخد 800 ألف دولار، وبعدين هو نادى التعاون مش عامل حساب الزمالك ولا عامل حساب لجماهيره وخلاص مفيش مدربين في العالم إلا في نادى الزمالك دا ينفع يتعمل يا تعاون دا الزمالك اداك مصطفى فتحى، خلاص مش فارق معاك العلاقات مع الزمالك".

وأضاف الغندور: "الزمالك عرض على كارتيرون يدفعله قد العرض اللى جاله بس طبعا مكناش نعرف أنه 450 ألف دولار قيمة تعاقده مع التعاون وطبعا مكناش هنديله الفلوس دى".

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وتابع الغندور: "الاتحاد السعودى بيقف جانب الأندية والأمثلة كتيرة يعنى وليد أزارو رفض خصم نصف مرتبه فالاتحاد السعودى أصدر قرار أن أي لاعب يترك الفرق السعودية لا يحق لأى نادى أنه يتعاقد معاه، فليه الاتحاد المصرى ميعملش كدة مع المدربين اللى تسيب الأندية المصري بهذا الشكل، وأؤكد لكم أن فايلر هيسيب الأهلى وفيه كلام كبير أنه خلص مع بيراميدز".

وأضاف الغندرو: نادى الزمالك هو اللى بيعلى كل االلى فيه، أنا كنت لاعب في الزمالك وحاليا أكل عيشى من خير الزمالك، وكذلك مرتضى منصور استفاد من وجوده في الزمالك لأنه رئيس لـ50 مليون زملكاوى".

واختتم خالد الغندور: "هناك مدرب أجنبى هيمسك الزمالك خلال 3 او 4 أيام بالكتير على أعلى مستوى وعندنا أحسن لاعيبه في أفريقيا"