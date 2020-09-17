شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بمرور 20 سنة على لقب نادي القرن ويحدد موعد عموميته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، على إقامة احتفالية كبيرة، بالتعاون مع شركة «برزنتيشين» الراعية للنادي الأهلي، بمناسبة مرور 20 عامًا على حصول الأهلي على لقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وأسند مجلس الأهلي لمحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق والاستثمار، تنسيق الملف التنظيمي للاحتفالية بالتعاون مع منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة «برزنتيشين» ونائبه زكى عبد الحميد، وعمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية.
كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تحديد يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 نوفمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للسنة المنقضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحتفل بمرور 20 سنة على لقب نادي القرن ويحدد موعد عموميته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.