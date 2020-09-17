شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بمرور 20 سنة على لقب نادي القرن ويحدد موعد عموميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، على إقامة احتفالية كبيرة، بالتعاون مع شركة «برزنتيشين» الراعية للنادي الأهلي، بمناسبة مرور 20 عامًا على حصول الأهلي على لقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأسند مجلس الأهلي لمحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق والاستثمار، تنسيق الملف التنظيمي للاحتفالية بالتعاون مع منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة «برزنتيشين» ونائبه زكى عبد الحميد، وعمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تحديد يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 نوفمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للسنة المنقضية.