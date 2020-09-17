شكرا لقرائتكم خبر عن هروب "الديك الفرنسى".. رحيل كارتيرون يصدم عشاق الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الارتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

ويسعى الأبيض خلال مباراة أسوان مواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم، ويستعرض ”الخليج 365” كشف حساب الفرنسى كارتيرون مع الزمالك قبل رحيله المفاجئ:

ـ صدمة كبيرة تلقتها جماهير نادى الزمالك

ـ بعد رحيل كارتيرون مدرب الفريق بشكل مفاجئ

ـ رغم أن الأمور كانت مستقرة

ـ بدأت بوادر الأزمة مع طلب الفرنسى مقابلة مرتضى منصور

ـ وعندما اجتمع معه طلب الرحيل عن النادى

ـ تفاجئ رئيس الزمالك من طلب كارتيرون

Advertisements

وسأله عن السبب

ـ وأخبره الفرنسى بأنه على استعداد بدفع الشرط الجزائى

ـ بقيمة 250 ألف دولار بعد تلقيه عرض جديد

ـ وأكدت تقارير صحفية توقيع المدرب الفرنسى

للتعاون السعودى لمدة موسمين

ـ تولى كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو

ـ فى 3 ديسمبر 2019، أى منذ 287 يومًا

ـ نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصري

ـ وقاد الزمالك فى 31 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة

ـ فيما تعادل فى 9 مواجهات وهُزم فى 3 لقاءات