شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور بعد تعاقد كارتيرون مع التعاون السعودي: ما حدث «قرصنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن رئيس نادي التعاون، محمد القاسم، رفض طلب كارتيرون بإكمال مسيرته معنا لشهر أكتوبر، «ما حدث مقصود ضد نادي الزمالك».

وأضاف منصور، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، الأربعاء: «ما حدث معنا في أزمة كارتيرون اسمه (قرصنة)»، مضيفًا: «توقعت أن يخرج بعض المسؤولين السعوديين ويبلغون رئيس التعاون بأن ما حدث معنا ليس جيدا لملايين الزمالكاوية».

وأكد أن «علاقة الزمالك بالأندية السعودية مميزة ولا أسمح بالتجاوز في حق السعودية وشعبها».