شكرا لقرائتكم خبر عن تيمو فيرنر يكشف كواليس رفضه الانضمام لصفوف ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن كواليس رفض تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألماني، وتشيلسي الإنجليزي الحالي، الانضمام لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي. وأكد التقرير البريطاني أن اللاعب الألماني فضل اللعب لفريق «البلوز» لتناسب طريقه لعبه الذي ينفذها فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق الأزرق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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