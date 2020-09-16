شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رئيس التعاون السعودي بعد التعاقد مع كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد القاسم، رئيس نادي التعاون السعودي، على التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن الزمالك أمس متوجها إلى السعودية.

وكتب القاسم عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «هذا التعاون يا سادة إلى بييه يصير والي يامر عليه يتم».

وهدد مرتضي منصور النادي الذي سيتعاقد مع باتريس كاتريرون حيث وصفها بعملية خطف.

وكشف نادي التعاون السعودي حقيقة تكفل المستشار تركى آل الشيخ براتب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأكد النادي في بيان رسمي أنه إدارة النادي هي من ستدفع راتب المدرب الفرنسي وليس تركى آل الشيخ، حيث أوضحوا تلك النقطة بعد الشائعات المنتشرة على مواقع التواصول.

وكتب الحساب الرسمي لفريق التعاون على تويتر أن الإتفاق لمدة عامين بين الطرفين.

وقاد كارتيرون الزمالك لتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، مع الوصول إلى نصف نهائي دوري إفريقيا في النسخة الحالية حتى الآن.

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