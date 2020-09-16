شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوي يقود بيراميدز للفوز على وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد المهاجم جون أنطوي فريقه بيراميدز للفوز على مضيفه وادي دجلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، بالجولة الـ27 من الدوري الممتاز.

سجل جون أنطوي الهدف الأول في الدقيقة 60 من ضربة رأسية، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

ورفع بيراميدز رصيده بهذا الفوز إلى 48 نقطة في المركز الرابع، متساويًا مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد دجلة عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.