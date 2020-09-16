شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخطط لخطف مبابي من أنياب المنافسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق ريال مدريد الإسباني رسم طريق التعاقد مع كليان مبابي، جناج باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف المقبل، من الآن لحسم الصفقة مبكرا قبل دخول المنافسين وخطف الجوهرة الفرنسية من أنياب النادي الملكي.

ووفقا لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وزيدان، المدير الفني للميرنجي، يتناقشان حاليًا من أجل صناعة ملفا كاملا حول هذه الصفقة التي تعد الأقوى في تاريخ النادي الإسباني خلال العصر الحديث خلفا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي.