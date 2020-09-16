شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يعرض ديلي آلي على ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض نادي توتنهام الإنجليزي لاعبه ديلي آلي، على نظيره الإسباني ريال مدريد، ليدخل لاعب الفريق الإنجليزي في صفقة تبادلية مع جاريب بيل الذي اقترب بشدة من الرحيل عن النادي الملكي وانضمامه لصفوف توتنهام خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وكشف موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية عن رد المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، والذي رفض بشدة ضم ديلي آلي لصفوف المرنجي خلال هذا الصيف لرؤيته بعدم إضافة اللاعب للفريق الملكي داخل المستطيل الأخضر، قائلا: «غير مفيد لنا».
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