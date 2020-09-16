شكرا لقرائتكم خبر عن كولاسيناك مدافع أرسنال في طريقه للدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن اقترب سياد كولاسيناك، مدافع فريق الأرسنال بقوة لصفوف فريق باير ليفركوزن الألماني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم خطوط الدفاع للفريق الألماني خلال معركة البوندسليجا. وفقا للتقرير البريطاني فإن مدافع الأرسنال من المفترض أن يصل للأراضي الألمانية خلال الأسبوع المقبل لتوقيع الكشف الطبي والاتفاق على تفاصيل العقد سواء الفترة الزمنية والمادية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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