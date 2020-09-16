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رابطة الليجا تؤجل 3 مباريات من الجولة الثانية

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجلت رابطة لكرة القدم 3 مباريات في الجولة الثانية لمسابقة «الليجا»، حيث رحلت لقاءات وأتلتيك بيلباو، وليفانتي مع أتلتيكو مدريد، وإلتشي أمام إشبيلية، لمنتصف الشهر المقبل.

وكشف الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني عن موعد إنطلاق الجولة الثانية في يوم 19 من الشه الجاري، بإقامة 3 مباريات، الأولى فياريال ضد إيبار، وخيتافي أمام أوساسونا، وسيلتا فيجو ضد فالنسيا، على أن يلعب عقب الثلاث لقاءات بيوما واحدا مع سوسييداد.

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  • اصابات

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  • تعافي

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