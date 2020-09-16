شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الليجا تؤجل 3 مباريات من الجولة الثانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم 3 مباريات في الجولة الثانية لمسابقة «الليجا»، حيث رحلت لقاءات برشلونة وأتلتيك بيلباو، وليفانتي مع أتلتيكو مدريد، وإلتشي أمام إشبيلية، لمنتصف الشهر المقبل.
وكشف الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني عن موعد إنطلاق الجولة الثانية في يوم 19 من الشه الجاري، بإقامة 3 مباريات، الأولى فياريال ضد إيبار، وخيتافي أمام أوساسونا، وسيلتا فيجو ضد فالنسيا، على أن يلعب ريال مدريد عقب الثلاث لقاءات بيوما واحدا مع سوسييداد.
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