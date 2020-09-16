شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. ماكينة أهداف الأهلى المحلية تتعطل فى ولاية «فايلر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبى بدون أهداف نتيجة مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، بمنافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020.

وشهد مشوار الأهلى بالدورى هذا الموسم فى ولاية السويسرى رينيه فايلر، خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، على أول عجز تهديفى للقلعة الحمراء، وفشل مهاجمو الفريق فى هز شباك منافسيه.

الأهلى استطاع التسجيل فى 26 مباراة سابقة له بالدورى دون استثناء، قبل أن يتمكن دفاع زعيم الثغر من الحد من خطورة الطوفان الأحمر فى لقاء برج العرب، الإثنين الماضى، ويؤجل تتويج أبناء التتش رسمياً بالدرع.

واستهل الأهلى مشواره بالدورى هذا الموسم بالتسجيل فى شباك سموحة، ثم دك شباك الإنتاج برباعية نظيفة، وانتصار كاسح على حساب أسوان بنتيجة 5/1، وبعدها فاز الأهلى على الجونة بأربعة أهداف دون رد، ثم الفوز على وادى دجلة بثلاثية نظيفة، ومصر المقاصة بهدفين مقابل لا شىء.

واستمرت انتصارات الأهلى بثلاثية فى شباك إف سى مصر، ثم الفوز الأكبر له هذا الموسم بخماسية نظيفة أمطر بها شباك طنطا، والتفوق على المقاولون العرب بهدفين، وفوز مثير على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم حسم موقعة طلائع الجيش بنتيجة 3/0.

وواصل الأهلى مسلسل الانتصارات والتهديف، فانتصر على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد، ثم احتسابه فائزاً على الزمالك لعدم حضور الأخير، ورغم تعطيل سموحة انتصارات المارد الأحمر، إلا أنه تمكن من التسجيل وتعادل الفريقان إيجابياً، كذلك تعادل إيجابى جديد فى مواجهة الإنتاج بالدور الثانى.

ورغم الهزيمة بالثلاثة أمام الزمالك بالقمة رقم 120، إلا أن الأهلى سجل هدفاً فى الشباك البيضاء، كذلك الفوز بهدفين نظيفين فى مواجهة إنبى فى أول مباراة رسمية يخوضها الفريق الأحمر عقب جائحة كورونا.

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وتواصلت ماكينة أهداف الأهلى بثلاثية فى أسوان كذلك فى مرمى الإسماعيلى وفوز بهدفين على حساب كل من وادى دجلة وحرس الحدود، إلا أن حسم التعادل السلبى لقاء الفريق أمام الاتحاد، وعجز الأهلى للمرة الأولى هذا الموسم فى هز شباك منافسه.

بقى أن نذكر أن الأهلى قد عجز عن التسجيل خلال مناسبتين أخريين، فى باقى المسابقات الرسمية خلال ولاية السويسرى رينيه فايلر، بتعادل سلبى فى قمة السوبر أمام الزمالك بالإمارات، قبل أن يخسر الفريق اللقب بركلات الترجيح، كذلك فى الخسارة بهدف نظيف أمام النجم الساحلى التونسى بدور المجموعات بالنسخة الجارية لدورى أبطال إفريقيا.