شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوي» منقذ المارد الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمد الشناوى، حارس مرمى فريق الكرة بالنادى الأهلى، فى إنقاد فريقه خلال مواجهة الاتحاد السكندرى، والتصدى لركلة جزاء سددها أحمد رفعت، جناح الفريق الأخضر، خلال مواجهة الفريقين، بملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الجولة 27 لمسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019- 2020.

ومن بين 42 ركلة جزاء سددت على مرمى محمد الشناوى على مدار رحلته الكروية مع جميع الأندية، نجح حارس الأهلى الحالى فى التصدى لـ 7 فقط، بنسة نجاح بلغت 16.66%.

وفشل سبعة لاعبين فى التسجيل فى مرمى الشناوى من ركلة جزاء، كان آخرها أحمد رفعت، جناح الاتحاد السكندرى، وسبقه كل من عمر الوحش، لاعب الإسماعيلى، فى لقاء الجولة الماضية للدورى الممتاز بالموسم الجارى، وصلاح أمين، مهاجم النجوم فى لقاء الموسم الماضى بالدورى.

كما تصدى الشناوى لركلة جزاء من أمام باسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق، فى قمة الدور الأول للدورى موسم 2017- 2018.

وفى مستهل اختباراته مع الأهلى تمكن الشناوى من التصدى لركلة جزاء سددها أحمد سمير فرج، ظهير أيسر الداخلية السابق، بمنافسات كأس مصر موسم 2016- 2017، بأول مواسم الشناوى داخل الأهلى عقب عودته.

ومع بتروجت أخفق أمامه محمود عبدالحكيم، نجم وصانع ألعاب المصرى فى ركلة جزاء احتسبت لمصلحة الفريق البورسعيدى بالدورى موسم 2013- 2014، وخلال مسيرته مع طلائع الجيش تصدى الشناوى لركلة جزاء عاشور التقى نجم وادى دجلة السابق فى لقاء جمع الطرفين بالدورى الممتاز فى موسم 2010- 2011. بقى أن نذكر أن آخر ركلة جزاء سكنت شباك محمد الشناوى كانت بقدم محمود علاء، نجم فريق نادى الزمالك، فى لقاء السوبر المحلى بملعبى برج العرب فى الموسم الماضى.

Advertisements