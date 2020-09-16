شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه طلائع الجيش فى مهمة الابتعاد عن دوامة الخطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أملاً فى التقدم نحو المربع الذهبى، يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى مع نظيره طلائع الجيش، عند السادسة مساء اليوم «الخميس»، على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 27 لبطولة الدورى الممتاز.

ويسعى على ماهر، المدير الفنى لفريق المصرى، لمواصلة الانتصارات التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة بعد الفوز على بيراميدز، ثم حرس الحدود، وهو ما جعل الفريق يحتل المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، وحرص الجهاز الفنى للفريق على تصحيح الأخطاء السلبية التى ظهرت خلال الفترة الماضية. وعلى الجانب الآخر، يأمل عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، هو الآخر فى مواصلة الانتصارات.