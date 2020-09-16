شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسبب تركي آل الشيخ في رحيل كارتيرون عن الزمالك؟.. التعاون السعودي يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي التعاون السعودي بيانًا أوضح خلاله حقيقة تدخل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، من أجل رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك لقيادة الفريق السعودي.

وقال النادي في بيانه: «يود مجلس إدارة النادي أن يوضح للجميع بأن صفقة المدير الفني للفريق الأول الفرنسي باتريس كارتيرون قد تكفلت إدارة النادي بكامل قيمتها المادية، وأن ما تم تداوله عبر بعض البرامج ومواقع التواصل بأن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد تكفل بذلك غير صحيح، مقدرين لمعاليه دعمه الكبير للتعاون، ومساهمته في العديد من الصفقات المحلية والأجنبية متمنين من الجميع تحري الدقة والمصداقية في نقل الخبر من مصدره الحقيقي».

وأعلن نادي التعاون السعودي اتفاقه رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك السابق على تولى قيادة الفريق لمدة موسمين.