شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يجمد سواريز ويمنعه من مغادرة «كامب نو» هذا الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت أزمة لويس سواريز، مهاجم برشلونة، ومدربه الهولندي رونالد كومان، بعدما تمسك الأول بعد الرحيل عن فريقه خلال الموسم الجاري إلا بعد حصوله على كافة حقوقه المالية، وهو ما اعتبره الأخير تعنت من قبل اللاعب الأروجوياني.

ووفقًا لما نشره موقع صحيفة «آس» الإسبانية، فإن المدرب الهولندي قرر عدم بيع لويس سواريز هذا الصيف، ووضعه على دكة البدلاء تارة وأخرى خارج قائمة المباريات المتلاحقة في الدوري الإسباني.