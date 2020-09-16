شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: أوباميانج رفض برشلونة قبل ساعات من تجديد عقده مع الأرسنال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية عن مفاجأة من العيار الثقثل في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما كشف عن رفض اللاعب الجابوني أوباميانج، مهاجم الأرسنال، الانتقال لصفوف فريق برشلونة الإسبانية الموسم المقبل.
وأكد التقرير أن المهاجم الجابوني رفض الانضمام لصفوف برشلونة بسبب عدم الاستقرار الذي يعانيه النادي الكاتالوني خلال الفترة الماضية خاصة الموسم المنصرم، فضلا عن أنه يشعر بالارتياح الشديد داخل صفوف الجانرز، مما صعب مهمة انتقاله من الدوري الإنجليزي لنظيره الإسباني.
وكان الأرسنال قد أعلن أمس الثلاثاء، تجديد عقد أوباميانج بشكل رسمي حتى صيف 2023، بعد أن كان العقد القديم ينتهي في صيف 2021.
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