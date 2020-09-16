شكرا لقرائتكم خبر عن باتريس كارتيرون يوقع رسميًا للتعاون السعودي لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي التعاون السعودي اتفاقه رسميًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك السابق على تولى قيادة الفريق لمدة موسمين. وكان باتريس كارتيرون أخبر مجلس إدارة الزمالك برحيله مساء أمس، دافعا الشرط الجزائي في عقده والمقدر بقيمة 250 ألف دولار، حتى يتمكن من الرحيل عن القعلة البيضاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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