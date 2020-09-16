شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل لمؤمن زكريا: كلنا بنحبك وبنتمنالك السلامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست: «بأقول لـ مؤمن زكريا كلنا بنحبك وبنتمنالك السلامة، وتملئ الملاعب حيوية وأهداف».

وأضاف الدكتور مدحت العدل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء: «سعيد جدا بما فعله اللاعب محمد صلاح، ربنا يرجعه بألف سلامة، هو زي ابني وابن وأخ لكل المصريين»، منوها بأنه في المرض يتوحد الجميع.

ووجه الدكتور مدحت العدل، الشكر لـ تركي آل شيخ لما فعله مع اللاعب مؤمن زكريا، وهو تخصيص لـ 800 ألف جنيه لاستكماله العلاج بأمريكا.