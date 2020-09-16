نتيجة مباراة وادى دجلة ضد بيراميدز

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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة وادي دجلة ضد بيراميدز



فاز فريق بيراميدز على نظيره وادي دجلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري.

بهذا الفوز إرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 48 فى المركز الرابع، متساويًا مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر، ليعود لصراع الهروب من قاع الجدول.

وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة وسجال بين الفريقين وسط محاولات من جانب الفريقين للوصول إلى مرمى الآخر، ولكن بدون خطورة على المرميين، بخلاف اضاعة ابراهيم عادل لاعب بيراميدز انفراد في نهاية الشةط الأول تصدى له ببراعة محمد عبد المنصف حارس دجلة.

وسجل الغاني جون أنطوي لاعب بيراميدز هدف التقدم لفيقه في مرمى وادي دجلة في الدقيقة 60 ، قبل أن يضيف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

نتيجة مباراة وادي دجلة ضد بيراميدز



ولم ينجح دجلة في العودة للمباراة رغم التغييرات التي أجراها بابا فاسيليو المدير الفني للغزلان، في الوقت الذي استبسل لاعبي بيراميدز للحفاظ على النتيجة.

وأعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه، الذى يخوض مباراة وادى دجلة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

نتيجة مباراة وادي دجلة ضد بيراميدز



وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمد حمدي - عبد الله بكري

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد فاروق - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - عبد الله السعيد - طارق طه - إبراهيم حسن- محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - محمد فتحي - دودو الجباس

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يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

كما أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، تشكيل فريقه الرسمى، لمواجهة بيراميدز.

وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، عمرو صالح، أحمد رمضان بيكهام

فى الوسط: محمد هلال، أحمد سعيد، محمد رضا

فى الهجوم: رجب عمران، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى