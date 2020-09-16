شكرا لقرائتكم الأهلي يهزم سبورتنج في نهائي دوري سوبر سيدات السلة.. ومباراة فاصلة لتحديد البطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن فريق النادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق سبورتنج في ثاني مواجهات دور نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

وحقق الأهلي تحت قيادة علي هاشم المدير الفني للفريق من الفوز في المباراة الثانية ومعادلة نتيجة المواجهات بنتيجة 85/77 على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وسبق وحقق سبورتنج تحت قيادة عمرو عاشور الفوز في المواجهة الأولى على النادي الأهلي الإثنين الماضي على نفس الصالة بنتيجة 83/76. وتقام مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري مساء يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

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ويعتمد على هاشم المدير الفني للأهلي ، على أكثر من لاعبة من القوام الأساسى للفريق مثل ثريا محمد ، و هالة مصطفى ، و دينا عمرو ، وهبة عبدالرحمن ، وجنة مصطفى ، وفي حالة فوز سبورتنج فى مباراة اليوم يعنى تتويجه ببطولة دورى سوبر سيدات كرة السلة ، وحالة فوز الاهلى يلتقى الفريقان فى المباراة الثالثة وهى الحاسمة التى ستقام يوم الجمعة حالة الحاجة إليها .

وتمكن سبورتنج من الفوز على الأهلي في المباراة الأولى التي اقيمت اليوم الإثنين على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر بنتيجة 83/76. وتقام المباراة الثانية من الدور النهائي مساء يوم الاربعاء المقبل في نفس الصالة، على أن تقام المباراة الثالثة في حالة الحاجة لها يوم الجمعة في نفس الموعد.