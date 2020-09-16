هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد نادي أسوان

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جدة - عمرو شويل يلتقي فريق الزمالك مع أسوان في الثامنة مساء الجمعة القاددم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري المصري.

مران الزمالك.. تأهيل ساسى وفاصل تعليمى وفقرة فنية للحراس

خضع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، لفقرة تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق وجاء ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة أسفل الظهر خلال مواجهة الفريق أمام نظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتى أبعدته عن الفريق فى الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى للزمالك مدى إمكانية عودة ساسى للمشاركة مع الفريق عقب نهاية الفقرة التأهيلية التى يخوضها ومدى تحسن حالته وإمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية، غدا، من عدمه، فيما خضع لاعبو الزمالك لبعض التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي للفريق المقام على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وبدأت التدريبات بفقرة بدنية قوية تحت قيادة أحمد عصمت مسئول الأحمال بالفريق، حيث خاض اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون كرة وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت قيادة مدحت عبد الهادي والثانية تحت قيادة أيمن عبد العزيز، حيث شهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الأمور التكتيكية لتنفيذها في المباريات المقبلة.

وقام طارق يحيي المدير الفني للفريق بإيقاف التدريب في أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات من أجل تنفيذها في المران، خضع الرباعي محمود عبدالرحيم "جنش"، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحي حراس مرمى الزمالك لبعض التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة عمروعبد السلام مدرب الحراس بالفريق وخاض الرباعي فقرة فنية خاصة، شملت التدريب على التعامل مع التسديدات القوية من داخل المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى التعامل مع الكرات العرضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز بين أندية المربع الذهبى، وذلك بعدما اقترب الأهلى من حسم لقب الدورى.

تدريب فريق "عربى".. أولى معايير لجنة اختيار المدرب فى الزمالك

وضعت لجنة اختيار المدرب الجديد في الزمالك والمكونة من إسماعيل يوسف وامير مرتضي واحمد مرتضي، بعض المعايير التي سيتم علي أساسها اختيار المدير الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معه لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك أمس وقيامه بدفع الشرط الجزائي.

وجاء اول معيار لدى لجنة اختيار المدرب أن يكون المدير الفني الجديد للزمالك قد سبق وتولى تدريب فريق عربى ليكون على دراية كاملة بطبيعة اللاعب العربى والأندية ولوائح الاتحادات في المنطقة العربية .

كما حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك راتب سنوي بقيمة مليون دولار للمدير الفني الجديد للفريق ، واستقرت إدارة الكرة علي ان يكون راتب المدير الفني الجديد بنفس قيمة اخر راتب لكارتيرون عقب تجديد تعاقده مع الفريق قبل الرحيل.

ودخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .

وقام بعض الوكلاء بترشيح البرتغالي باتشيكو والفرنسي ديسابر لادارة الزمالك لخلافة كارتيرون، وتدرس لجنة اختيار المدرب في الزمالك بعض السير الذاتية لمدربني أجانب لخلافة كارتيرون، علي ان يكون الاختيار الرسمي خلال أيام.

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وأكد مصدر داخل الزمالك ان أسهم البرتغالي باتشيكو تأتي في المقدمة نظرا لسابق عمله في الزمالك ونجح باتشيكو في تحقيق 9 انتصارات وتعادلان وهزيمة خلال مشواره مع الفريق والذى لم يتخط الـ 12مباراة، قبل رحيله الي الشباب السعودى.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة نادى الزمالك إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين فى الفترة الحالية لأحد أبناء النادى لحين عودة طارق يحيى لمنصبه، بعدما تم تعيين الأخير مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد رحيل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق وفسخه لتعاقده مع النادى.

وسيبدأ بديل يحيى فى مهام منصبه الجديد ابتدء من اليوم وسيستمر فى هذا المنصب لحين تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبى للفريق الأول فى الفترة المقبلة.

وضم طارق يحيى معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.

أمير عبد العزيز يرحل عن جهاز الزمالك المؤقت ويشكر مرتضى منصور

رحل أمير عبد العزيز، المدرب العام للزمالك، عن الجهاز المؤقت للفريق بقيادة طارق يحيى، الذى قاد تدريبات الفريق اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة أسوان فى الدورى، عقب رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون وأكد أمير عبد العزيز لـ"الخليج 365"، إنه يتقدم بالشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على الثقة الكبيرة التى يمنحها لأبناء النادى.

وخاض الزمالك تدريباته اليوم تحت قيادة الجهاز المؤقت الجديد الذى أصبح تشكيله يضم:"طارق يحيى مدير فنى، مدحت عبد الهادى مدرب عام، أيمن عبد العزيز مدرب، عمرو عبد السلام مدرب حراس".

عقد طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين قبل إنطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ملعب النادى، وشهدت الجلسة حالة من الود بين الجهاز الفني للفريق واللاعبين، حيث تعاهد الجميع على العمل من أجل إسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش الاستعدادات التى يجريها الفريق لمواجهة أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز بين أندية المربع الذهبى، وذلك بعدما اقترب الأهلى من حسم لقب الدورى.

كما حرص طارق يحيي المدير الفني المؤقت للزمالك على عقد جلسة سريعة مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق، على هامش التدريبات الجماعية للفريق وشهدت الجلسة منح طارق يحيى بعض النصائح الفنية الهامة للمغربي أشرف بن شرقي خلال المران، من أجل تنفيذها في المباريات المقبلة، خضع لاعبو الزمالك، إلى تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا.

ويقود طارق يحيى الشهير بـ"إيدر" الكرة المصرية، المدير الفنى المؤقت للفريق، حاليا، أول مران للزمالك عقب خضوع الفريق للتحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وتولى طارق يحيى مهمة قيادة الزمالك خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل عن تدريب الفريق، بعدما قام بفسخ تعاقده مع النادى الأبيض حيث جاءت البداية بإخطار كارتيرون رغبته فى الرحيل لأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، ثم عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، عصرا عقب قراره برحيله عن الفريق، وشهدت الجلسة عدة أسئلة من المستشار مرتضى منصور للمدرب الفرنسى وطرح عليه السؤال الأول: "ما أسبابك للرحيل"، ليوضح المدرب الفرنسى إن لديه بعض الظروف ليقول له رئيس نادى الزمالك:"هل تعرضت للمضايقات من أحد فى النادي؟!"، ليرد عليه المدرب الفرنسى إنه ليس لديه أى أزمة فى الزمالك ولكن بعض الأمور النفسية والظروف الأسرية تجعله يرحل عن الزمالك ليقول له رئيس الزمالك: "لا.. إنت لديك عرض لذلك سترحل سأقوم بدفع لك قيمة العرض واستمر فى قيادة الفريق أو على الأقل حتى نهاية دورى أبطال أفريقيا".

وتبع هذا الحوار، منح رئيس نادى الزمالك مهلة للفرنسى باتريس كارتيرون من أجل التفكير فى عرضه له من أجل البقاء داخل قلعة ميت عقبة، ليرفض المدرب الفرنسى الاستمرار فى قيادة الزمالك، متمسكًا بفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، ودفع قيمة الشرط الجزائى.

وفى الخطوة التالية سدد كارتيرون قيمة الشرط الجزائى الذى قيمته 250 ألف دولار، ورحل عن قيادة الزمالك، حيث أوضح مسئولى قلعة ميت عقبة إن كارتيرون رحل لاتفاقه مع نادى أخر وقام بإنهاء كافة الاتفاقات قبل رحيله عن الأبيض وليس كما يشير إن لديه أى ظروف.