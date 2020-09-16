شكرا لقرائتكم مدحت العدل: مرتضى منصور جه على كرامته مع كارتيرون علشان مصلحة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أن مرتضى منصور أدار أزمة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك بمنتهى الحكمة والرزانة وأحييه على ما فعله في لقائه مع الفرنسي.

وقال الكاتب مدحت العدل خلال مداخلة مع خالد الغندور في قناة الزمالك: إن صفحة الفرنسي باتريس كارتيرون أصبحت في الماضى ويجب عدم الحديث فيه مرة أخرى لأن من يترك الزمالك لا نفكر فيه".

وأضاف مدحت العدل: "أحيا مرتضى منصور على إدارته أزمة كارتيرون التي اتسمت بالحكمة والرزانة، وأنه جه على كرامته في سبيل مصلحة الزمالك بعدما حاول إثنائه عن قراره بشتى الطرق ولكن الفرنسي كان مصمما على الرحيل".

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وتايع مدحت العدل: أن الزمالك هو من يصنع المدربين، وهناك مدربين على أعلى مستوى متواجدين مثل مدرب منتخب الكاميرون فأتمنى من الجمهور أن يساند الفريق في هذه الفترة المهمة".

فاجأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جماهير الفريق الأبيض عن الاستمرار في منصبه وطلب الرحيل مع التعهد بدفع قيمة الشرط الجزائي في الوقت الذى يستعد فيه الفريق لمواجهة أسوان يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأبيض المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة، وبفارق 17 نقطة خلف الأهلي متصدر الدوري ويسلط الخليج 365 الضوء على 10 أرقام من مسيرة كارتيرون مهع الزمالك.