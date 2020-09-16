شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الزمالك يفاوض فايلر لخلافة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر مقرب من مسئولي نادي الزمالك ان مسئوليه فتحوا خط مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من اجل تولي القيادة الفنية للفارس الأبيض في الفترة القادمة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الزمالك وقام بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

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وأكد المصدر أن وكيل اللاعبين المكلف بالتفاوض مع فايلر جس نبض المدرب السويسري في مسألة تدريب الزمالك، لن هناك بندا يسمح له الرحيل عن الأهلي بدون سداد الشرط الجزائي ومن ثم الرحيل لتدريب الغريم التقليدي لفريقه الحالي الزمالك.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لخلافة كارتيرون، من أجل قيادة الفارس الأبيض قبل خوض مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، لاسيما أن الإدارة البيضاء عينت طارق يحيى مديرا فنيا بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.