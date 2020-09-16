شكرا لقرائتكم أسوان مكتمل الصفوف قبل مواجهة الزمالك بعد عودة فادى فريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن تمام شفاء فادى فريد مهاجم الفريق، والذى كان قد غاب عن مباراة الجولة الماضية أمام طنطا بسبب الإصابة فى الركبة، وأكد رئيس الجهاز الطبى لأسوان بأن الفريق أصبح مكتمل الصفوف باستثناء الحسينى سمير الذى انتهى موسمه مع أسوان بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى عقب مباراة أسوان وسموحة فى الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 3/3.

ويستعد أسوان للمواجهة المرتقبة أمام نادى الزمالك فى لقاء الجولة 28 المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة، وذلك بعد الفوز الكبير الذى حققه أبناء الجنوب فى الجولة الماضية أمام طنطا برباعية نظيفة ويسعى أبناء كشرى إلى مواصلة صحوتهم بالدورى بعد آخر انتصارين على طنطا والانتاج الحربى، لتأمين مركزهم بالجدول بعيداً عن الهبوط.

من جانبه، أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان المشرف على الكرة، أن عدالة السماء لعبت الدور الرئيسى فى الفوز الذى حققه أسوان على طنطا برباعية نظيفة فى مباراة الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، وعلى ملعب اتحاد الشرطة، الذى شهد قبل موسمين خسارة طنطا أمام الداخلية وهبوط أسوان إلى القسم الثانى، وقال أمين فى تصريحات لـ "الخليج 365": عدالة السماء أنصفتنا أمام طنطا لم أتوقع هذه النتيجة.

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واصل: مجلس الإدارة رصد مكافآت تحفيزية للاعبين عن الفوز على الانتاج وطنطا وتم إبلاغ اللاعبين والجهاز الفنى بهذا الأمر وسيتم صرفها خلال الفترة المقبلة، ومن المبكر القول بأننا وصلنا إلى مركز الأمان فمازالت المراكز متقاربة.

ونجح فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه طنطا، بعد الفوز برباعية نظيفة فى المباراة التى استضافها ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما سجل محمد إسماعيل مدافع أسوان الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 57، وأضاف مصطفى البدرى الهدف الرابع فى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء الجنوب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال لاعب أسوان فى الدقيقة 31، و36 على الترتيب، بعدما نجح فى استغلال الأخطاء المشتركة من حارس مرمى طنطا على فرج وخط ظهر أبناء السيد البدوى.

وتقدم فريق أسوان إلى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام متخطياً ثلاث مراكز، بعد وصول أبناء الجنوب إلى النقطة 31، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 17 فى المركز الأخير بالدورى.