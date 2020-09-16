شكرا لقرائتكم جهاد جريشة يقود مباراة المصرى وطلائع الجيش تحكيميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن إختيار جهاد جريشة حكما لمباراة المصري وطلائع الجيش المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، والتي ستقام في السادسة مساءا، ويضم الطاقم كل من سعد سيد ومحمود رضا مساعدين، ومحمد صابر حكم رابع ، ومحمد أبو خاطر وعمرو عايد حكام فيديو.

وأقيمت اليوم مباراتين في الدورى، الاولي جمعت سموحة مع الجونة والثانية بيراميدز مع وادى دجلة، حيث استعاد فريق سموحة نغمة الإنتصارات من جديد بعد فوزه الغالى على الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الـ27 للدورى ، ليرتفع رصبده إلى 36 نقطة ويرتقى للمركز السابع ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 28 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب .

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فيما عاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للانتصارات بعد غياب ثلاث مواجهات على التوالى، بتحقيق الفوز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الفريق السماوى ثلاث نقاط غالية لإستمرار صراعه على وصافة الدورى المصرى، فيما عاد غزلان دجلة للمنافسة من أجل الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط للمركز الثانى.

بهذا الفوز إرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 48 فى المركز الرابع، متساويًا مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر، ليعود لصراع الهروب من قاع الجدول.