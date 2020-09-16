شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يعبر بنظافة شباك دجلة لبر الأمان أمام بيراميدز فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادى دجلة وبيراميدز التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث شهد الشوط ضغط مكثف من غزلان دجلة وأهدروا العديد من الأهداف، فى الوقت الذى لعب الفريق السماوى على الهجمات المرتدة وكاد إبراهيم عادل أن يسجل هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 33 من انفراد بعد خطأ أحمد رمضان بيكهام، إلا أن محمد عبد المنصف حارس دجلة تألق وأنقذ مرماه، كما أنقذ هدفين أخرين.

وقبل نهاية الشوط الأول، أنقذ المهدى سليمان حارس بيراميدز مرماه من هدف محقق لدجلة كاد أن يحرزه محمد هلال، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ولن تخلو المباراة من الاثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، عمرو صالح، أحمد رمضان بيكهام

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فى الوسط: محمد هلال، أحمد سعيد، محمد رضا

فى الهجوم: رجب عمران، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمد حمدي - عبد الله بكري

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد فاروق - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي