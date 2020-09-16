شكرا لقرائتكم خبر عن حليمو يحرز الهدف الثانى لسموحه فى الجونة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق سموحة إحراز الهدف الثانى فى مرمى الجونة عن طريق محمود حليمو فى الدقيقة 67 من عمر المباراة لتصبح النتيجة تقدم الموج الأزرق بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجونة ضمن فاعليات الجولة السابعة والعشرين للدورى .

كان السيد فريد تقدم لسموحة فى الدقيقة 38 من رأسية متقنة بعد ضربة ركنية نفذها ناصر ماهر بنجاح من الجانب الأيمن ارتقى لها السيد فريد وأخطأها عمر رضوان حارس الجونة لتعلن عن هدف التقدم للموج الأزرق ، وفى الدقيقة 65 أشهر طارق مجدى حكم اللقاء الكارت الأحمر مباشرة فى وجه عمر رضوان حارس الجونة واحتساب ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الفريق الأزرق يتصدى لها حليمو ويضعها مباشرة فى مرمى محمود الغرباوى الحارس البديل لأبناء البحر الأحمر د

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ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 33 هدف فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 30 هدفاً.

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول لرضا شحاته مديراً فنياً للجونة بعد توليه المسئولية بشكل مؤقت عقب قرار إدارة ناديه برحيل البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للفريق عن منصبه بسبب سوء النتائج والخسارة من الطلائع برباعية وتعد هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها رضا شحاته مديراً فنياً للجونة بشكل مؤقت حيث طالب لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الزحف نحو مراكز الأمان بالمسابقة وإستغلال إقامة المباراة على ملعبهم في المقابل يطمح أحمد سامى المدير الفني لسموحة في تحقيق فوزه الأول مع الفريق بعد التعادل مع الزمالك بالوقت القاتل في أول مباراة يقودها فنياً خلفا لحمادة صدقى الذى رحل عن منصبه .