طارق يحيى: على جماهير الزمالك ألا تقلق.. المركز الثاني لنا.. واللاعبون يصنعون الألقاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وجه طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك رسالة إلى جماهير النادي الأبيض من أجل إدخال الطمأنينة على قلوبهم بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال طارق يحيى :"أتمنى ألا يقلق جمهور الزمالك، اللاعبون هم من يصنعون البطولات، المدرب دوره لا يتعدى 40% أو 50%".

وأضاف مدرب الزمالك :"الزمالك بمن حضر، واللاعبون يحصلون على الدعم المناسب مادياً ومعنوياً ونفسياً، وإذا قام المدرب بمعاملتهم بعدل سيتألقون في الملعب".

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وتابع يحيى :"الزمالك هو من صنع اسمي واسم كل اللاعبين والمدربين، العديد من المدربين حققوا بطولات مع الزمالك، لماذا يقلق الجمهور بعد رحيل كارتيرون؟".

وأردف مدرب الأبيض :"عندما أدخل نادي الزمالك أخلع رداء الكرامة، رفضت من قبل العمل كمساعد للمدرب ميتشو، لكن الآن لا مجال للرفض، لدينا مباراة يوم الجمعة".

وأنهى طارق يحيى قائلاً :"بطولة الدوري حسمت لصالح الأهلي، لكن المركز الثاني لنا لا يخص أي فريق أخر، وهذا ما سنسعى إلى حسمه في المباريات المتبقية".