رسميا.. التعاون السعودي يعلن التعاقد مع كارتيرون لمدة موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن نادي التعاون السعودي رسميا التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق. وأصدر التعاون بيانا رسميا عبر صفحته على تويتر، أكد فيها توقيع عقد مبدئي مع كارتيرون لتدريب الفريق لمدة موسمين. وأوضح النادي أنه سيتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب. ورحل باتريس كارتيرون عن نادي الزمالك يوم الثلاثاء، بعد دفع الشرط الجزائي والذي بلغ 250 ألف دولار، رغم محاولات الزمالك للإبقاء عليه.

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