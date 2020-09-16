اتحاد اليد يشرح لمصراوي موعد ونظام دوري الموسم الجديد للمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

عقد الاتحاد المصري لكرة اليد اجتماعا مع ممثلي أندية دوري المحترفين لاستعراض نظام المسابقة في الموسم الجديد.

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الموسم الجديد لدوري المحترفين سينطلق يوم 27 سبتمبر الجاري، على أن يتم الإنتهاء من الموسم الجديد خلال شهر مارس أو أبريل من العام القادم.

وأشار عبدالمنعم أن الموسم الجديد سيقام بنظام المجموعتين، كل مجموعة تضم 9 فرق، وسيتواجد الزمالك على رأس المجموعة الأولى، بينما يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية.

وتقام مباريات هذه المرحلة بنظام دوري من دور واحد، وفي هذه المرحلة يتم احتساب نقاط فرق المرتبط مواليد 2000 و2002 على أن يتم تحويل نتائج فرق المرتبط الى نتائج اعتبارية، وإضافتها على نتائج الفريق الأول، ليتم ترتيب فرق المجموعتين في هذه المرحلة اعتمادًا على النقاط التي حصل عليها كل فريق.

وتنص لوائح المسابقة بالاتحاد المصري لكرة اليد على منح الفريق الفائز في المباراة ثلاث نقاط والخاسر على نقطة واحدة، بينما في حالة التعادل يحصل الفريقين على نقطتين.

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وأكمل رئيس لجنة المسابقات: "سيتأهل الفرق الـ4 الأوائل من كل مجموعة إلى الدور الثاني، ليتنافس الفرق الثمانية على لقب دوري المحترفين، وتقام مباريات هذه المرحلة بنظام دوري ذهاب وإياب، بينما تلعب الفرق من الـ5 الى الـ9 من المجموعتين، للمنافسة على البقاء في دوري المحترفين، وسوف يهبط الفرق الأربعة الأقل حصولا على النقاط في هذه المرحلة إلى الدرجة الأدني".

وأضاف: "ستتأهل الفرق الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية ومعها نقاط مواجهات الفرق التي تأهلت معها من كل مجموعة، بحيث يحصل الفريق الفائز على نقطة والتعادل بنصف نقطة".

وأشار سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات، إلى أنه في حالة تساوي الفريقين المتنافسين على البطولة في عدد النقاط، سيتم إقامة مباراة فاصلة بينهما، وإذا تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط، سوف يتم إقامة دورة فاصلة بينهم لتحديد بطل دوري المحترفين.

واختتم رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد تصريحاته، بأن صاحبي المركز الأول والثاني في المسابقة المحلية سيتأهلان الى المشاركة في بطولة افريقيا، بينما يشارك صاحبا المركزين الثالث والرابع في البطولة العربية.