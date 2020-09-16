قناة الزمالك: اختيار المدرب الجديد قبل مواجهة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن خالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم أن النادي سوف يتعاقد مع مدرب قوي قبل لقاء طنطا في الجولة الـ29 من دوري we المصري، قائلًا أن عمر الخربين قد يكون بين الأجانب.

وقال مقدم قناة الزمالك الرسمية: "قبل مباراة طنطا سيكون هناك مدير فني قوي وعلى أعلى مستوى لتدريب الزمالك وجهاز فني قوي للغاية."

وتابع: "الزمالك لديه قائمة كبيرة، وحمزة المثلوثي قادم، وأري بابل قد يكون قادم للفريق، وأيضًا عمر خربين قد يكون قادم للفريق."

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وأضاف: "نحن نمتلك لاعبين رجال، لأن لاعبي الزمالك هم من يمتلكون القدرة على انجاح المدير الفني الذي يتولى تدريب الفريق لأنهم الأفضل."

ورحل باتريس كارتيرون عن منصب المدير الفني لنادي الزمالك بعد دفع الشرط الجزائي.

ويلعب الزمالك أمام طنطا في الجولة الـ29 من دوري we المصري الثلاثاء المقبل.