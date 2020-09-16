طارق يحيى: أنظر لمصلحة الزمالك فقط.. وجئنا لمهمة محددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعرب طارق يحيي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي عن ثقته الكبيرة في اللاعبين قبل المواجهات القادمة للزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وأشار يحيي، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه، اليوم الأربعاء، إلى أن العمل في نادي الزمالك شرف كبير ولا يستطيع أن يقول لناديه لا، مضيفا:"أنا أمام مثل هذه النوعية من التكليفات أنسى أي شيء، وانظر فقط لمصلحة نادي الزمالك.

وتابع المدير الفني للفريق الأول:الزمالك هو من صنع اسم وتاريخ طارق يحيي، لذلك فأنا تحت أمر النادي حتى لو قام بتدريب الفريق لساعة واحدة"، مشددًا على أنه لن يتأخر على كيان النادي أبدًا.

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وارتسل يحيى: "نحن أبناء النادي وجئنا من لمهمة محددة نتمنى أن نوفق في هذه الخطوة، أمامنا مباراة أمام منافس قوي ومتطور هو أسوان، لذلك تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة احترام المنافس في ظل ظهوره بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة".

واختتم طارق يحيى تصريحاته قائلاً: "نحترم أسوان وقمنا بدراسته جيداً، ولدينا هدف رئيسي وواضح وهو الفوز بأي مباراة سنخوضها في الفترة التي سنتواجد فيها مع الفريق".

ويواجه الزمالك فريق أسوان في الجولة 28 للدوري الممتاز مساء الجمعة المقبل.