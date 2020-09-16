الأهلي يقرر تنظيم احتفالية "نادي القرن" الأفريقي بالتعاون مع "برزنتيشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد: قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقامة احتفالية بمناسبة مرور 20 عامًا على الفوز بجائزة "نادي القرن" الأفريقي. وستقام الاحتفالية بالتعاون مع شركة "برزنتيشن" راعية النادي الأهلي، على أن يتحدد الموعد وآلية الاحتفال لاحقًا. وتم إسناد مهمة متابعة ملف الاحتفالية لمحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وسعيد شلبي مستشار المجلس للتسويق والاستثمار بالتعاون مع زكي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة "برزنتيشن" وعمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية. وعلى جانب آخر قرر المجلس تحديد موعد الجمعية العمومية المقبلة لتقام يومي 27 و28 نوفمبر، على أن تقام في مقر النادي بالجزيرة، وذلك لمناقشة الميزانية.

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