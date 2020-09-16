محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
أعلن فايز عريبي رئيس نادي طنطا عن التعاقد مع رضا عبدالعال مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسم ونصف الموسم بداية من الآن.
وقال عريبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن رضا عبدالعال قاد مران الفريق اليوم واجتمع مع اللاعبين وتم الاتفاق على كل شيء.
وأضاف أن الفريق حتى الأن ما زال أمامه فرصة مع رضا عبدالعال للظهور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة في المباريات.
وأتم أن رضا عبدالعال مستمر مع الفريق حتى في حالة الهبوط للدرجة الثانية.
ويلعب طنطا أمام مصر ضمن منافسات دوري we المصري السبت القادم، قبل أن يواجه الزمالك الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر طنطا لـ"الخليج 365": أمامنا فرصة مع رضا عبدالعال.. وتعاقده موسم ونصف الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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