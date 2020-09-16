طنطا لـ"الخليج 365": أمامنا فرصة مع رضا عبدالعال.. وتعاقده موسم ونصف الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن فايز عريبي رئيس نادي طنطا عن التعاقد مع رضا عبدالعال مديرًا فنيًا للفريق لمدة موسم ونصف الموسم بداية من الآن.

وقال عريبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن رضا عبدالعال قاد مران الفريق اليوم واجتمع مع اللاعبين وتم الاتفاق على كل شيء.

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وأضاف أن الفريق حتى الأن ما زال أمامه فرصة مع رضا عبدالعال للظهور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة في المباريات.

وأتم أن رضا عبدالعال مستمر مع الفريق حتى في حالة الهبوط للدرجة الثانية.

ويلعب طنطا أمام مصر ضمن منافسات دوري we المصري السبت القادم، قبل أن يواجه الزمالك الثلاثاء المقبل.