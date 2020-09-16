محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ مصطفى الجريتلي:
قال لاعب الزمالك الأسبق، صالح موسى، إن فرقه لن يتأثر برحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، بشرط واحد وهو ظهور اللاعبين بشكل قوي وعلى قلب رجل واحد.
وأضاف موسى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"المرحلة المقبلة مرحلة لاعبين وليست مرحلة مدرب، هذا الجيل من اللاعبين رجال وقادرون على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بدعم الجماهير ومجلس الإدارة".
وتابع لاعب الزمالك الأسبق: "نادي الزمالك أكبر من أي مدرب وهو من صنع اسم كارتيرون وكان سببًا في تلقيه عقد تدريب بمبلغ كبير".
وأتم موسى تصريحاته بـ: "مجلس الإدارة لم يقصر مع كارتيرون وحاول إبقاءه بكل الأشكال الممكنة؛ لذلك أثق بقدرتهم على التعاقد مع مدرب قوي؛ لقيادة الفريق في الفترة المقبلة".
وكان الزمالك قد أعلن يوم أمس الثلاثاء طلب المدير الفني الفرنسي لفريقه باتريس كارتيرون الرحيل وفشل محاولاتهم لإبقائه.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل كارتيرون.. صالح موسى لـ"الخليج 365": شرط لعدم التأثر.. والزمالك من صنع اسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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